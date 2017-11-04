Mehmet Demirkol: Belhanda gerçek bir 10 numara gibi oynadı

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Younes Belhanda'nın performansına dikkati çekerek, "Belhanda hücumun hızına büyük katkı yaptı. Duran topları 1. sınıf kullandı. Faul aldı. Sarı kart göstertti. Asist yaptı. Kilit paslar attı. Gerçek bir 10 numara gibi oynadı" yorumunu yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı durumda bulunan Sofiane Feghouli'nin yerine sahada olan Garry Rodrigues'in taktiksel anlamda daha çok katkı sağladığını savunan Demirkol, çift forvet oynayan Eren ve Gomis ikilisinin birlikte daha fazla oynamaları halinde etkilerini artırabileceklerini vurguladı.

Mehmet Demirkol'un 4 Kasım 2017'de Fanatik'te "Belhanda parladı" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Tudor’un takımını 3’lü mü 4’lü mü oynattığını tartışmak mümkün. Solda Denayer sağda Mariano olunca savunmanın oyuna girişi otomatikman asimetrik olur. Dolayısıyla ‘3’lü oynattı’ diyenlere itirazım olmasa da ben savunmanın maçın başından sonuna kadar 4’lü dizildiğini düşünüyorum. Hadi 3.5 diyelim...



Asıl önemlisi 8. dakikada gelen goldeki hücum kalabalığı ve yayılması. Soldan gelen akında Gomis’in pivot performansı ve altıpasa koşan Mariano’ya attırdığı gol, bizim ligde sık rastlanır işlerden değil. Galatasaray belki ilk haftalardaki ön alan baskısını istediği seviyede yapmadı ancak oyunun özellikle ikinci yarısında Gençler savunmasının kafasını çok karıştırdı.

Orta sahada baskı yok

İki santrfordan Eren ve Gomis’in biraz birbilerine alışıp alan paylaşımını doğru yapmaları durumunda bu bir üst seviyeye de çıkabilir. Ancak ilk yarıda savunmanın ve hücum ikilisinin orta sahaya uzak kalması sonucu Gençler’in orta sahada top yapıp, hiç baskı yememesi de tedirgin edici. Orta sahada iyi top yapan takımlar bu tip durumları skora da yansıtabilir.



Öte yandan bir üst seviyeye çıkmış bir yıldızın 10 numara perfermansını da izledik. Belhanda hücumun hızına büyük katkı yaptı. Takım boyu düşüp tempo arttığında büyük oynadı. Duran topları 1. sınıf kullandı. Faul aldı. Sarı kart göstertti. Asist yaptı. Kilit paslar attı. Gerçek bir 10 numara gibi oynadı.

Rodrigues’in katkısı fazla

Bunda iki santrforun açtığı alanlar, Rodrigues’in savunmacısını her seferinde sürüklemesi, rakibin Mariano’yu kontrol etme mecburiyeti ve Tolga’nın enerjik oyunun ona yarattığı alanlar etkili oldu. Tabii Gençlerbirliği’nin bilindik savunma zaafları da... Tudor’un bunun bilinciyle tempoyu yüksek tutma ve akın yönünü ısrala değiştirme planının da önemi büyük.



Belli ki Tudor büyük maçlar dışında her oyunu sürklase ederek kazanabilir. Burada cevabı verilmesi gereken soru şu: Tempoya bağımlı bu takımda Feghouli bir başrol alabilecek mi? Çünkü eğer oyun bu ise yetenek olarak çok daha gerideki Rodirgues’in katkısı şimdilik Feghouli’den fazla.