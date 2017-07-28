Mehmet Demirkol: Aykut hoca, Avrupa'da rakip uyutmayı iyi biliyor

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin uzun bir süreden sonra Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı ve Avusturya'dan avantajla döndüğü maçı yazdı.

Fenerbahçe'nin takım halinde oynadığı oyunu olumlu olarak değerlendiren Demirkol, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı "Aykut hoca, Avrupa'da rakip uyutmayı iyi biliyor" sözleriyle övdü. Deneyimli yorumcu ayrıca Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena'nın da takımda büyük bir etki yarattığına dikkati çekti.

Mehmet Demirkol'un 28 Temmuz 2017'de Fanatik'te "Dengeli ve iyi" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Kaliteli bir oyuncu tam performans aldığınızda sadece kendi pozisyonunda gelişim ve katkı sağlamıyor. Etkisi önce direkt bağlantısı olan pozisyon komşularına oluyor. Sonra şablonların işleyişine. Geçen sene Fenerbahçe’de Hasan Ali korner atıyordu. Ve itiraz edecek halimiz olmuyordu. Çünkü sahada bu işi ondan daha iyi yapacak oyuncu olmayabiliyordu. Böyle olunca sadece kornerden pozisyon çıkarmakta eksiklik yaşanmıyordu. Akın tamamlanamadığı için geri koşmak zorunluluğu doğuyordu misal. Korner kalitesinin düşük olacağını bilen rakip ona göre planını yapıyordu ya da Fenerbahçeliler güvenle gitmiyordu. Valbuena korneri atınca öyle olmadı dün. Rakip ekstra tedbir almaya çalıştı. Her ne kadar alan savunmasında sorun yaşasalar da ekstra çaba sarf ettiler. Fenerbahçeliler de güvenli gittiler.

Tek topla bitirdiler

Dün gol sonrasında Graz’ın biraz daha kontrollü oynaması, oyun merkezlerini geri çekmesi Fenerbahçe orta sahasının maçın başında yaşadığı alan boşaltma sorununun ortadan kalkması anlamına geliyordu. Zulechner’in sakatlanıp çıkmasıyla Alar’ın yerinin değişmesi de buna yardım etti. Fenerbahçe oyunu rahat bir şekilde 2. bölgeye taşıdı böylece.



Souza savunmanın önünde, Ozan bağlantı oyuncusuydu. Tek topla oyuna hakim oldular. Onların önünde olup bitene dikkat çekmek lazım. Alper’i merkeze sıkıştırmak yerine serbest olarak kullanmak iyi fikirdi. Çünkü Alper sırtını çizgiye verdiğinde çok daha dinamik ve etkili oluyor. Bu Ersun Yanal döneminden beri böyle.

Rakibi uyutmak

İkinci yarıda merkeze daha fazla sıkışıp oynamaya başlayınca o her şeyi çözen adam kayboluverdi ve tehlikeli top kayıpları yapmaya başladı. Graz’ın bunlardan bir şeyler çıkarmayışı şansıydı. Bunun yanı sıra. Ahmet’in çalışkanlığı iyiydi. Isla oyuna girdikten sonra Valbuena’nın savunma arkası paslarının değeri de İsla’nın değeri de daha iyi görüldü. Souza iyiydi. Topal’la ikisi artık fazla. İkinci yarı gösterdi ki, Aykut hoca, Avrupa’da rakip uyutmayı iyi biliyor.