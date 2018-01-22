Mehmet Demirkol: Arda'nın çuvallamasını isteyen bir kitle var

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Arda’nın 6 yıl aradan sonra ilk süper Lig açına çıktığı, Başakşehir’in Bursaspor’u 3-0 mağlup ettiği maç sonrası, ‘’Emre, Mossoro ve Adebayor’u gözünü kırpmadan sahadan alıyorsan ve rakip hiç heyecanlanamıyorsa, kadro tamamın da ötesine geçmiş demektir. Başakşehir şampiyonluğun güçlü adayı’’ diye konuştu

Arda Turan’ın ilk maçında gol atması hakkında, ‘’ Arda çok iyi bir kaleciye harika bir gol attı. İlk topla buluşmasında takılmasına gelen seyirci tepkisi içinde bulunduğu durumu anlatıyor. Arda’nın fena çuvallamasını isteyen büyük bir kitle var’’ yorumunda bulundu.

Mehmet Demirkol’un 22.01.2018 tarihinde ‘’Başakcity’’ başlığı ile Fanatik’te yayımlanan yazısı şöyle:

Emre, Mossoro ve Adebayor’u gözünü kırpmadan sahadan alıyorsan ve rakip hiç heyecanlanamıyorsa, kadro tamamın da ötesine geçmiş demektir. Başakşehir şampiyonluğun güçlü adayı.

Abdullah Avcı, Mossoro-Emre ikilisini Adebayor’un arkasına koyup Mahmut’u geride tek oynattı. Oyun merkezini başta ileri çekti. Oyunu aldı. Le Guen’in önde Stancu yerine Sow’u tercih etmesi, baskıyı pasla aşmak yerine uzun vurmaları Bursaspor’u sahadan sildi neredeyse. İlk şutlarını 40’da atabildiler. Pozisyon bulamadılar. Olmadı. Olamazdı da. Le Guen sıralamada kendi üzerinde olan takımlara karşı enteresan bir kabulleniş yaşıyor. Abdullah Avcı maç önünde de söylediği gibi hem 3’lü hem de 4’lü savunma ihtimallerine karşı oyunu planlamıştı. Ancak Le Guen için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Plan neydi anlaşılamadı bile. İkinci yarıdaki baskı da Batalla’sız ve plansızdı.



Bursa böyle başaramaz

Başakşehir ilk yarıda Bursa’nın yapması gerekeni yapıp arkadan pasla çok kolay çıktı ve bu baskıyı kırıp hem skoru hem de oyunu kolayca aldı. 2-0’dan sonra da maçı tamamen bıraktılar. Le Guen iyi bir hoca. Ancak Bursa bu kabullenmiş oyunlarla devam edecekse bir yere gitmek kolay olmaz. Bu tip maçlar için oyunu domine eden bir oyun kurmak zorunluluğu var.



Günün sorusu

Tamam Batalla oyundan çıkmıştı. Ama koskoca Bursapor’da Yusuf’tan başka korner atacak futbolcu yok mu? Bir korneri bile arkadaşlarına gitmedi. Ya ön direğe yerden ya da en arkaya kimsenin olmadığı yere. Bursa’nın kalite standardı bu kadar mı?



Maçın starı

Emre Belözoğlu iki kilit pasla maçı çözen adamdı. Mossoro da golü ve liderliğiyle fark yarattı. Adebayor zaten büyük karakter. Onların hakkını teslim ederek maçın yıldızının Attamah olduğunu söyleyelim. Golünü attı, maç 2-0’ken Bursa’yı maça ortak edecek pozisyonda soğukkanlı bir müdahale ile golü önledi.



Maçın olayı

Arda çok iyi bir kaleciye harika bir gol attı. İlk topla buluşmasında takılmasına gelen seyirci tepkisi içinde bulunduğu durumu anlatıyor. Arda’nın fena çuvallamasını isteyen büyük bir kitle var. Ancak bu değişir. Yeniden kahraman olmak tamamen elinde. Ona lazım olan bunun gibi şovlar.