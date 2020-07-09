Mehmet Demirkol: Alman kulüpleri 50 bin Euro'ya oynattıkları oyuncuları '500 bin Euro'ya Türkiye'ye satacağız' diye göbek atıyor

Spor yazarı Mehmet Demirkol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği yeni yabancı kısıtlamasına ilişkin olarak, "Alman kulüplerinde bayram var şu an. 'Burada 50 bin Euro'ya oynattığımız oyuncuları Türk kulüplerine en az 500 bin Euro'ya satacağız' diye göbek atıyorlar" diye konuştu.

Mehmet Demirkol, şunları söyledi: "Reel olarak, 14 yabancıyla imza atmak muhtemel bir durum değil. Ligin başlamasına 2 ay var. 2 ay sonra, takımların nasıl teşekkür edeceğine dair plan, şu an geldi elimize. Böyle iş mi olur ya? Bu tip işler, 1 sene sonraya bırakılır.

Hiçbir kulüp 10'dan fazla hatta bence 8'den fazla yabancıyla çalışamaz. Çalışmak akıllıca olmaz. Ne olacak o zaman? Futbolu bırakan Türk oyuncular geri dönecek. Arda Turan oynar mı şu an bütün takımlarda? 1 senedir futbol oynamıyor olmasına rağmen her yerde oynar.

Alman kulüplerinde bayram var şu an. 'Burada 50 bin Euro'ya oynattığımız oyuncuları Türk kulüplerine en az 500 bin Euro'ya satacağız' diye göbek atıyorlar.Türk futbolu, yabancılar sebebiyle batmadı, mali disipline uymamak sebebiyle battı. Sadece yabancılara değil, yerlilere verilen paralardan da sebep."