Mehmet Demirkol: Ali Palabıyık'ın göstermediği sarı kartlar oyunu durma noktasına getirdi

Fanatik gazetesi spor yazarı ve NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş-Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık'ın göstermediği sarı kartlardan dolayı oyunun durma noktasına geldiğini söyledi. Demirkol, Palabıyık'ın maçın henüz başında sergilenen sert futbola karşı durmadığını da belirterek "Maçın başında sarı kartla bu sertliğe karşı durabilirdi. Bunu tercih etmedi." diye yazdı.

Demirkol'un Fanatik gazetesindeki yazısı şöyle:

Fenerbahçe’nin büyük maçları rakibi durdurmak üzerine kurduğunu biliyoruz. Sahip oldukları tek plan bu. Dün bu başka bir seviyeye çıktı. Oyun oynanmasın istediler neredeyse. Temel plan, orta sahada sert ve sıkı markajla Beşiktaş’ın Quaresma’ya dönmesini engellemekti. Burada Ali Palabıyık’ın tavrı önemliydi. Maçın başında sarı kartla bu sertliğe karşı durabilirdi. Bunu tercih etmedi. Göstermediği sarı kartlar oyunun durma noktasına gelmesine yol açtı. Neredeyse oyun olmadı. Beşiktaş, Quaresma’ya dönemedi. Alışık oldukları akışkan oyuna giremediler bir türlü. Oyunun kuruluşununda Oğuzhan ve Talisca’yla topu çok ender buluşturabildiler. Oyun sürekli durdu ve üzerine konuşacak ya da analiz yapacak bir şey kalmadı. Burada Oğuzhan ve Talisca’nın oyunlarını sorgulamaları şart. Tabii hakemin de...



Araya kaçıramadılar



Bu tavrı Fenerbahçe’yi yüreklendirdi. A planının da dışındaydılar. Böyle olunca 41. dakikada başka bir sonuç oluştu. Van Persie’nin 3 sarı kartlık dalışına da Ali Palabıyık aynı tavrı gösterince Tosiç kontrolden çıktı.. Ve kez kırmızı kart çıktı. Bir ayar sorunu büyük bir ayarsızlığa yol açtı. Maçın da şekli değişti. Yanlış anlaşılmasın Fenerbahçe 11’e 10 oyunda oyuna hükmedemedi. Sadece Beşiktaş’ın gücü eksildi. Beşiktaş’ın yerleşik oyununda araya adam kaçıramadılar. Kalabalık geldiklerinde savunmayı rakip alana çıkardığında dahi araya giremediler. Beşiktaş’ın oyunu gücü, onları 11’e 10’da da etkisiz kıldı. Bu psikolojik bir durum. Şenol hocanın, Talisca-Mitroviç değişikliğinden sonra bu oyun gücünün etkisiyle yüklenmesi kapılan bir topta Adriano’nun ilk kez Lens’i kaçırmasına yol açınca da van Persie golü buldu.



Daha güçlü oyun lazım



Yani Fenerbahçe A planını 11’e 10’dan sonra değil, Beşiktaş orta sahada 1 kişi eksilince 1 kez uygulayabildi. Sonra da alışık oldukları B planına döndüler. Şenol hoca Talisca’yı savunmayı güçlendirmek için almadı. Talisca işlemediği için aldı. Elinde aynı seviye bir hücumcu olmadığı için de savunmacı alıp Atiba’yı öne atmak tek seçenekti. Dürüst olalım... Şu bir gerçek ki bu oyunun Beşiktaş’a karşı oynanmasına hakem sadece büyük bir rakip varsa müsade eder. Ve diğer bir gerçek de şu ki, Fenerbahçe bu oyunu büyük bir rakip dışında kimseye karşı kolay kolay oynayamaz. Daha güçlü bir oyuna ihtiyaç var. Zaten bunu Advocaat da biliyor.