Mehmet Demirkol: Ali Koç'un başkanlığı Aykut Kocaman'a bağlı

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen ve başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'un, sarı-lacivertli takım ve teknik direktörü Aykut Kocaman'ın başarılı olması halinde seçimi kaybedeceğini belirtti.

Fenerbahçe'nin şampiyonlukta güçlü bir aday olması durumunda Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa seçileceğini savunan Demirkol, Ali Koç'un ise bir daha aday olmayacağı iddiasında bulundu.

Habertürk'e açıklamalarda bulunan Demirkol, “Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un başkanlık için muhtemel rakipliğini nasıl yorumluyorsunuz?” sorusuna, “Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının içerisinde kalır ve şampiyonluk için güçlü bir aday olursa Aziz Yıldırım bir daha seçilir. Ali Koç, seçimi kaybederse bir daha aday olmaz. Dolayısıyla Ali Koç'un sarı-lacivertlilerdeki geleceğine Aykut Kocaman'ın takımı karar verecek” cevabını verdi.