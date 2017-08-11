T24 LogoT24 Logo
Spor

Mehmet Demirkol: Ali Koç'un başkanlığı Aykut Kocaman'a bağlı

"Fenerbahçe şampiyonlukta güçlü bir aday olursa, Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilir"

11 Ağustos 2017 15:24

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'deki geleceği merak edilen ve başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'un, sarı-lacivertli takım ve teknik direktörü Aykut Kocaman'ın başarılı olması halinde seçimi kaybedeceğini belirtti.

Fenerbahçe'nin şampiyonlukta güçlü bir aday olması durumunda Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa seçileceğini savunan Demirkol, Ali Koç'un ise bir daha aday olmayacağı iddiasında bulundu.

Habertürk'e açıklamalarda bulunan Demirkol, “Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un başkanlık için muhtemel rakipliğini nasıl yorumluyorsunuz?” sorusuna, “Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının içerisinde kalır ve şampiyonluk için güçlü bir aday olursa Aziz Yıldırım bir daha seçilir. Ali Koç, seçimi kaybederse bir daha aday olmaz. Dolayısıyla Ali Koç'un sarı-lacivertlilerdeki geleceğine Aykut Kocaman'ın takımı karar verecek” cevabını verdi.

ETİKETLER

Aziz yıldırımali koçbaşkanfenerbahçemehmetdemirkolyorumaykutkocaman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24