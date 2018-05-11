Mehmet Demirkol: Akhisar'ın potansiyeli büyük

Spor yorumcusu ve köşe yazarı Mehmet Demirkol, Akhisarspor-Fenerbahçe Türkiye Kupası finalini değerlendirdi.

Demirkol, Akhisar'ın potansiyelinin büyük olduğunu ifade ederken, Aykut Kocaman'ın oyuncu değişikliklerini de eleştirdi.

İşte Demirkol'un Fanatik gazetesinde yer alan yazısı:

Bir sezonda kupa finalisti de olsa lig 14.’süne 3 maçta da kaybediyorsanız sorununuz büyüktür. Öte yandan Galatasaray’ı yarı finalde Fenerbahçe’yi finalde geçerek kupayı kaldırıyorsanız potansiyeliniz büyüktür. Ancak bunun futbolda açıklaması var. Akhisar iyi bir baskın takımı. İyi alan boşaltan hızlı alan kateden bir takım. Onları şaşırtmanın yolu akın yönünü hızlı değiştirmek, uzun savunmalarını yerden zorlayacak bir kalabalık yaratmak.



Fenerbahçe maçın başında hızla akın yönünü değiştirerek, 2. yarının başında ise 2 santrforla bunları denedi. Kale önünde çok başarılı değildiler. Ancak Soldado’nun, sonra da Aatif’ın oyundan çıkışı Akhisar’ı rahatlattı. Aykut Kocaman devre arası değişikliğiyle Okan hocayı zora soktu. O 5’li savunmaya döndü. Ancak Aykut Kocaman sonraki değişikliklerle orta sahayı boşaltınca Akhisar rahatladı. Sezon boyunca Fenerbahçe’yle oynadığınız 3 maçı da kazanıyorsanız net bir üstünlüğünüz vardır ve kupayı sonuna kadar hak ediyorsunuz demektir. Tebrikler Akhisar.



Gecenin sorusu



Soldado niye çıktı? Sahada olduğu zaman sadece hücumu değil orta sahayı da değiştiriyor. Oyun Fenerbahçe’ye geçmiş. Sakatlıksa bir şey demek mümkün değil. Değilse anlamak...



Maçın starı



Rakiplerine kesin üstünlük sağlamasının yanısıra en kritik anda ceza sahasına sürpriz bir koşuyla dalıp vurduğu kafayla Fenerbahçe’yi psikolojik olarak yıkan Sissokko.



Maçın olayı



Dakika 94... Top orta çizgide Roman’ın ayağında. Önünde 30 metrelik bir boşluk var. Rus oyuncu o alanı kat etmek yerine olduğu yerden dolduruyor. Doldurmaya çalışıyor diyelim. En yakındaki Akhisarlı’dan dönüyor top. Büyük takımın kaybetse de güçlü bir oyunu olur. Bu bırakın güçlüyü, oyun bile değil.



Kısa mesaj



Artık değişim lazım