Mehmet Demirkol: Advacoot'ın baskılı futbolu meğer adam adama savunmaymış; bu takıntısından vazgeçmezse tur gider

Fanatik gazetesi yazarı NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin deplasmanda Krasnodar'a 1-0 yenildiği maçta teknik direktör Dick Advocaat'ın bir takıntısından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. "Advocaat'ın baskılı futbolu meğer adam adama savunmaymış" diyen Demirkol, turun geçilmesi için Advocaat'ın bu takıntısını geride bırakarak "Advocaat adam adama takıntısından vazgeçmezse tur gitti. Aksi takdirde bu mümkün.​" diye yazdı.

Mehmet Demirkol'un Fanatik gazetesindeki yazısı şöyle:

Advocaat’ın, ‘baskılı oynayacağız’ dediği meğerse neredeyse 10’a 10 adam adama savunmaymış. Hollandalı, daha önce bunu orta sahada kullanıyordu. 3 oyuncu karşılarındaki oyunculara yapışıyor, bezdirici bir temas oyunu oynuyorlardı. Bu kez Advocaat işi büyüttü. Hasan Ali, Wanderson’u en sağa kadar, Neustadter, Smolov’u orta sahaya kadar kovaladı. Emenike’den Sow’a herkesin adam markajı görevi vardı. Ve birisi adamını kaçırınca her şey birbirine giriyordu. Emenike ve Sow adamlarını kovalamayınca çıkan karmaşada yerleşik savunmaya rağmen 4 pasla ve hiç temasla karşılaşmadan golü buldu Krasnodar.

Her şeye rağmen Krasnodar’ın dünkü oyunu Fenerbahçe’nin grupta karşılaştığı seviyenin altındaydı. Advocaat adam adama takıntısından vazgeçmezse tur gitti. Aksi takdirde bu mümkün.



Her şeyi denedi ama...



Lens adamını kovalamaktan vazgeçince onu santrfora, Emenike’yi sağa çekmek de dahil her şeyi denedi. Ama adam adamanın yarattığı tahribatı gideremedi. Herkes adam kovalayınca topu aldığınızda şeklinizi rakip belirlediğinden boşa oyuncu kaçırmak çok zor oluyor. Çok zor olunca da pozisyon yaratmak zorlaşıyor. Buna bir de Fenerbahçe’nin toplamdaki yetenek sorununu ekleyin (10 numarda Alper’in oynadığı bir takımdan bahsediyorum). Bu sebeple de Fenerbahçe pozisyona girmeden ilk yarıyı kapattı.



Shalimov’un planı!



İkinci yarıya topa sahip olma önceliğiyle girince bu geniş adam adama savunma planı masadan kalktı. Topa sahip olup özellikle sol kanattan bindirmeye çalışırken 6-7 adamla ‘Adam’ markajı yapamazsınız. Bu mümkün değil. Ancak İgor Shalimov’un Lens’in kanalını kapatmak üzerine kurduğu savunma planını aşacak ikincil bir kaynak bulamadığı için aşmak mümkün olmadı. Çünkü Fenerbahçe orta sahasının topla ilişkisi sanırım 40 yıldır seyrettiklerimin en düşük kalite seviyesinde olanı. Alper’in müthiş iyi niyeti dışında geçen senenin de gerisine düşmüş durumda olduğunu söylemezsem haksızlık etmiş olurum. Eğer Advocaat adam adama takıntısından vazgeçmezse tur gitti. Aksi takdirde bu mümkün. Krasnodar’ın dünkü oyunu Fenerbahçe’nin grupta karşılaştığı seviyenin altındaydı.