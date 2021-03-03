Mehmet Cengiz 1 milyon TL sermaye ile vakıf kurdu

Kamu kurumlarından aldığı ihalelerle gündeme gelen Mehmet Cengiz, 1 milyon TL sermaye ile Mehmet Cengiz Eğitim ve Kültür Vakfı'nı kurdu.

Resmi Gazete’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı ilana göre, Mehmet Cengiz, İstanbul’da “Mehmet Cengiz Eğitim ve Kültür Vakfı” adı altında bir vakıf kurdu. İlanda, vakfın mal varlığının 1 milyon TL olduğu ve yönetim kurulunda ise Mehmet Cengiz, Ahmet Cengiz ve Uğur Cengiz’in yer aldığı ifade edildi.

Vakfın amacına ilişkin de şu ifadelere yer verildi: “Eğitim, bilimsel, araştırma ve geliştirme, sağlık, sosyal, yardım, kültür, doğa ve çevrenin korunması ve ağaçlandırma konularında kamuya açık olarak devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı faaliyetlerde bulunmaktır. Vakıf ayrıca kamu yararına vakıf olarak vergi muafiyeti statüsü alınmasını da amaç edinmiştir.”

Vakfın sona ermesi halinde mal varlığı devri ilişkin de “Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı Hacı Şaban Cengiz Vakfı adlı vakfa devredilir” denildi.