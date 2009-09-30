Mehmet Cansun'dan Polat'a destek

"Polat'a rakip çıkamaz." Bu sözler Galatasaray'ın eski patronu Mehmet Cansun'a ait... “Galatasaray'ın morali çok düşüktü Adnan gelmeden önce. Çok iyi ekip kurdu ve ne kadar hırslı çalıştıklarını biliyorum. Mart'a kadar 6 ay vakit var. Ama bence kimse Polat'ın karşısına çıkamayacak”

UEFA Kupası’nın kazanıldığı dönemde yöneticilik yapan, başkanlık koltuğunda otururken de, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final gururu yaşayan Mehmet Cansun’dan çarpıcı sözler... Maraton’a konuşan Cansun, Polat’ın performansından Rijkaard’a, Lincoln transferinden Jardel’e kadar bir çok konuyu mercek altına aldı. İşte Mehmet Cansun röportajından öne çıkanlar:

‘Emekli değiller’

“Rijkaard’ın gelmesi son derece başarılı bir hadise. Keita ve Elano’nun gelmesi de keza öyle. En önemli nokta ise bunların hiçbiri emekli değiller. Bizim bundan önce alıştığımız çok başarılı olan oyuncuların veya teknik adamların misyonlarını tamamladıktan sonra Türkiye’ye gelmeleriydi. Yönetimi tebrik ediyorum son derece iyi işler yaptılar.”

‘Elano çalışmıyor’

“Elano iyi çalı?mıyor veya iyi hazırlanmıyor olabilir. Geçen Brezilya maçını izliyorum, Şili’yle oynuyorlar. Şili beraberliğe getirince skoru, Dunga hemen oyuna Elano’yu aldı, dakika da sanırım 65-70 civarlarındaydı. İki tane top verdi, ikisi de gol oldu. Çok güzel paslar veriyor. Elano’dan Galatasaray çok şey bekliyor. Brezilya’da 10 tane var ama Galatasaray’da yok. Bu yüzden daha fazlasını yapması gerekiyor Türkiye’de.”

‘Maddiyat önemli’

“Galatasaray’ın morali çok düşüktü Adnan gelmeden önce. Çok genç bir kadroya sahipler, bu bir şans. Ayrıca yönetimdeki çocukların çoğu taraftar. Bu da bir avantaj. Ne kadar hırslı çalıştıklarını biliyorum. Galatasaray’da seçimler oynanan futbola göre değil, maddi konulara göre belirlenir. O yüzden Adnan Polat’ın karşısına bir rakibin çıkacağını sanmıyorum. Mart ayına 6 ay kadar vakit var, son 3 ayda belli olur, ama benim görüşüm aday çıkmayacak.”

‘Jardel delirmişti’

“Lincoln karaktersiz bir oyuncuydu. Jardel’i ise biz 16 milyon dolara aldık. Adam Avrupa gol kralı olarak geldi Porto’dan. Sattığımızda 5 milyon dolara sattık, karısı avukatıyla kaçtı vs. Kendisi de zaten delirdi, tımarhaneye gitti!”