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Spor

MEHMET BATDAL KONYASPOR'DA KONYA (A.A)

31 Ocak 2011 21:52

-MEHMET BATDAL KONYASPOR'DA KONYA (A.A) - 31.01.2011 - Konyaspor, Galatasaray'dan Mehmet Batdal'ı kiraladı. Kulüp Başkanı Bahattin Karapınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, devre arasında takıma önemli takviyeler yaptıklarını söyledi. Son olarak Galatasaray'dan genç oyuncu Mehmet Batdal'ı kiralayarak takıma dahil ettiklerini ifade eden Karapınar, oyuncunun sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı forma için ter dökeceğini bildirdi. Karapınar, Batdal'ın bu gece Konya'da olacağını sözlerine ekledi. Batdal, bu sezon başında Bucaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

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