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Spor

MEHMET BATDAL KONYASPOR'A KİRALANDI İSTANBUL (A.A)

01 Şubat 2011 17:47

-MEHMET BATDAL KONYASPOR'A KİRALANDI İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - Galatasaray Kulübü, sezon başında Bucaspor'dan kadrosuna kattığı Mehmet Batdal'ı sezon sonuna kadar Konyaspor'a kiraladığını açıkladı.  Sarı-kırmızılı kulüpten İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Galatasaray A Takımı profesyonel futbol oyuncumuz Mehmet Batdal, 2010-2011 sezonunun sonuna kadar Konyaspor Kulübü'ne kiralanmıştır. Oyuncu, 2010-2011 sezonuyla ilgili toplam 330 bin TL tutarındaki alacağından vazgeçmiştir'' denildi. -ALİ KUÇİK, BUCASPOR'A KİRALANDI Beşiktaş Kulübü, genç futbolcusu Ali Kuçik'i sezon sonuna kadar Bucaspor'a kiraladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Ali Kuçik'in 2010-2011 sezon sonuna kadar Bucaspor Kulübü'ne geçici transfer edildiği bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, ''Şirketimizin profesyonel futbolcularından Ali Kuçik'in 2010-2011 sezon sonuna kadar Bucaspor Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır'' denildi.

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