Mehmet Barlas'tan erken seçim uyarısı: Kendini güçlü hissetmek iktidar sahiplerini yanıltabilir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısına ilişkin olarak, "Kendini güçlü hisseden çoğunluk yani iktidar, erken seçim kararı alabilir. Ancak kendini güçlü hissetmek bazen iktidar sahiplerini yanıltabilir" dedi.

Barlas, "Bizde de erken seçimler siyasi tabloya farklı sonuçlar yansıtmıştır. Mesela Turgut Özal erken seçimle gücünü artırmıştır. Aynı şekilde AK Parti de 6 Haziran seçimindeki gerilemesini 1 Kasım seçimi ile telafi edip yine tek başına iktidar olmuştur. Buna karşı üçlü koalisyonu bir erken seçim çağrısı ile bozan Bahçeli'nin bu kararı, AK Parti'yi tek başına iktidara taşımıştır" ifadesini kullandı.

Barlas'ın "Kendini güçlü hisseden iktidar erken seçime gider" başlığıyla yayımlanan (18 Nisan 2018) şöyle:

Erken seçim parlamentoda çoğunluğa sahip siyasi partilere tanınan bir imtiyazdır... Kendini güçlü hisseden çoğunluk yani iktidar, erken seçim kararı alabilir. Ancak kendini güçlü hissetmek bazen iktidar sahiplerini yanıltabilir.

Buna son örnek İngiltere'nin Muhafazakâr Başbakanı May'in erken seçimde gerilemesidir.

Farklı sonuçlar

Bizde de erken seçimler siyasi tabloya farklı sonuçlar yansıtmıştır.

Mesela Turgut Özal erken seçimle gücünü artırmıştır. Aynı şekilde AK Parti de 6 Haziran seçimindeki gerilemesini 1 Kasım seçimi ile telafi edip yine tek başına iktidar olmuştur.

Buna karşı üçlü koalisyonu bir erken seçim çağrısı ile bozan Bahçeli'nin bu kararı, AK Parti'yi tek başına iktidara taşımıştır.

Başkanlık sürelidir

Başkanlık sisteminde ise erken seçim söz konusu olmaz. Seçilmiş başkanlar görev sürelerinin sonuna kadar iktidar sahibidirler. Çin benzeri istisnalar dışında ömür boyu başkanlık demokratik sistemlerde olamaz. Mesela ABD'de Franklin D. Roosevelt'ten sonra başkanlık süresi iki dönemle yani sekiz yılla sınırlandırılmıştır.

Bahçeli'nin çağrısı

MHP lideri Bahçeli'nin çağrısı ile gündeme gelen erken seçim, doğal olaraksiyasette fırtınalar yaratacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yapılacak görüşmeden ne sonuç çıkacak bilemiyoruz. Ancak gerek Erdoğan'ın AK Parti lideri ve gerek Bahçeli'nin MHP lideri olarak, kendilerini güçlü hissettikleri kesindir. Bunu, partili kitlelerin sergiledikleri heyecanlı sevgi gösterilerinden de anladıklarını söyleyebiliriz.

Anketler

Anketler ise, tabii ki parti liderlerinin beklediği kadar iyimser sonuçlar vermez.

Mesela dün Sözcü'nün yayınladığı Analitik araştırma şirketinin kamuoyu araştırmasına göre "İki ayrı seçim ittifakı kurularak seçime gidilmesi halinde kime oy verirsiniz" sorusunun cevapları şöyleydi:

AKP-MHP-BBP yüzde 46, CHP yüzde 16, kararsızlar yüzde 13, İYİ Parti-SP-DP yüzde 11 ve HDP yüzde 4.6...

Cumhurbaşkanı kim olmalı?

Açık uçlu olarak "Kimi Cumhurbaşkanı adayı görmek istiyorsunuz" sorusuna ise Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 9.8, Meral Akşener yüzde 7.7 ve Abdullah Gül yüzde 6.1 şeklinde cevap verilmiş.

Bu arada erken seçim ihtimaline ilk tepki TÜSİAD'dan geldi. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, iş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmadıklarını belirterek, "2018'in yapısal reformlar ve enflasyonla mücadele yılı olmasını bekliyorduk" dedi.