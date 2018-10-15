Mehmet Barlas'tan 'Brunson' yorumu: Tiyatrodaymış gibiydi...

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Ekim'de tahliye edilen Rahip Andrew Craig Brunson'u geçen cumartesi Oval Ofis'te ağırladı. Brunson'ın ziyaretini yorumlayan Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, yaşananları tiyatro sahnesine benzetti. Yazar, "Sanki tiyatrodaymış gibiydi...Sahne Beyaz Saray'ın Oval Ofisi'ydi... Oyuncular da Donald Trump'la ajan papaz Brunson'dı...Brunson yere diz çökmüş, sol elini Trump'ın omzuna koymuş, sağ elindeki bir kâğıttan da daha önce yazdığı duayı okuyordu..." dedi.

Başyazar Barlas, Trump'ın mutlu olduğunu belirterek, Trump'ın televizyon kameralarına, Türkiye ile ilişkilerin, Brunson sorunu ortadan kalktığına göre eskisi gibi olacağını söylemesini Brunson'ın özgürlüğüne kavuşmasından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmesini hatırlattı.

Başyazar Mehmet Barlas'ın "Dünya büyük bir tiyatro sahnesine dönmüş gibiydi" başlıklı yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz