"Mehmet Barlas ve Ertuğrul Özkök Suriye meselesine 'çiçek çocuk' gözlüğüyle bakıyor"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök ve Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın Suriye meselesine 'çiçek çocuk' gözlüğüyle baktığını belirtti. Özkök ve Barlas'ın Esad konusunda yanlış fikirde olduğunu ifade eden Altaylı, " Yani Esad. İdlib’de kontrolü ele geçirdiği anda burada 'Hain' olarak gördüğü kişilerden ağır biçimde hesap soracak.Türkiye Esad’la uzlaşma yoluna giderse, İdlib’de bulunan muhaliflerin Türkiye’ye kaçmaktan başka hiçbir şansı kalmaz" dedi.

“pembe gözlükle' bakıyorsanız iyi fikir"

Barlas ve Özkök'ün ilk kez aynı fikirde olduğunu ancak yanlış düşündüklerini kaydeden Altaylı'nın yazısı şöyle:

"Naif dostlarımız Suriye meselesine 'çiçek çocuk' gözlüğüyle bakıyorlar.

“Esad ile oturup konuşalım. Esad İdlib’de kontrolü ele geçirsin. Böylelikle bize göç falan olmaz, Suriye vatandaşları normalleşen Suriye’de kalır, Suriye’de iç çatışma biter. Oradaki teröristler de etkisiz hale getirilir.”

Gerçeklerden kopuk yaşıyorsanız ve her şeye “pembe gözlükle” bakıyorsanız iyi fikir.

Bu arkadaşlarımıza söyleyeyim, bizim Esad’la görüşmemiz, hatta bal börek olmamız daha bu meseleyi onların söylediği şekliyle çözmez.

Esad, daha doğrusu Baas rejimi, bugün bir kısmı İdlib’de toplanan, bir kısmı Türkiye’ye sığınan Suriye vatandaşlarını pek de hoş görecek türde bir anlayışa sahip değil.

Esad ve Baas için bu kişiler kendisine başkaldırmış, vatan hainleri.

Yani Esad. İdlib’de kontrolü ele geçirdiği anda burada “Hain” olarak gördüğü kişilerden ağır biçimde hesap soracak.

Esad’a “iyi çocuk” muamelesi yapanlar, Baas’ın geçmişte sorumlu olduğu katliamları, Hama’daki katliamı unutmasınlar. Ki o gün ortada bir iç savaş falan da yoktu.

Türkiye Esad’la uzlaşma yoluna giderse, İdlib’de bulunan muhaliflerin Türkiye’ye kaçmaktan başka hiçbir şansı kalmaz.

Bu yüzden de Türkiye’nin Esad’la anlaşması bu sorunu çözmez.

Mehmet Barlas ve Ertuğrul Özkök uzun süredir ilk kez aynı fikirde buluştular ama iki abim de kusura bakmasınlar, yanlış fikirde anlaştılar."

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