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Mehmet Barlas: Ukrayna'yla ticari ilişkilerimiz çok fazla ama Rusya'yla daha fazla, mesela Rus turistler olmasa Antalya zor duruma düşer

Barlas, Türkiye'nin tarafsızlığını korumak zorunda olduğunu dile getirddi

25 Şubat 2022 07:53

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Rusya'nın Ukrayna topraklarında hakimiyet sağlamaya çalıştığını belirterek, "Bu yaşananlara karşı bazıları, "Neden NATO seyirci kalıyor?" demekte.
Oysa biliyoruz ki, NATO anlaşmasının 5'inci maddesi ancak "NATO üyelerine doğrudan saldırı olduğu zaman" devreye girer. Tabii şimdi NATO üyesi devletler, doğal olarak askeri müdahaleden çok siyasi ve ekonomik tedbirlerle Putin'i cezalandırmaya çalışıyorlar. Mesela İngiltere, iki Rus oligarkın işlerine müdahale etmiş. Yani tepkiler sınırlı" diye yazdı.

Türkiye'nin tarafsızlığını korumak durumunda olduğunu savunan Barlas, "Ukrayna'yla ticari ilişkilerimiz çok fazla. Ukrayna'da yatırım yapan Türk işadamları var. Ama Rusya'yla ticari ilişkilerimiz daha fazla. Mesela, Rus turistler olmasa Antalya zor duruma düşer.
Olayları soğukkanlılıkla ele almak lazım. Başka çaresi yok.
İkinci Dünya Savaşı başladığında taraflar olayları soğukkanlılıkla ele alamadılar, sonunda milyonlarca insan öldü ve pek çok devlet tahrip edildi" ifadelerini kullandı.

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