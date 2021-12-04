Mehmet Barlas: Türkiye'ye musallat olanlar zaman zaman çok etkililer, bunlar bazen sınır dışından, bazen de ABD'den Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Çin'in gökdelenleriyle, metrolarıyla, havalimanlarıyla dünyayı imrendirmeye başladığını savunduğu yazısında, "Şimdi Türkiye'ye gelirsek... Türkiye de Çin'in geçtiği yolların hemen hepsinden geçti. "Karma ekonomi" adı altında yarı sosyalist modeli bile uyguladık. Ve Turgut Özal'la dünya rekabetine ve konvertibiliteye açıldık.

Ama şimdi başımızda doların artması ve bir türlü düşürülemeyen enflasyon var. Acaba Çin'in son dönemde uyguladığı modeli uygulayıp ekonomiyi büyütmek, Türk Lirası'nın değerini yükseltmek ne kadar zamanda mümkün olacak?" ifadelerini kullandı.

Barlas, Türkiye'ye 'musallat' olunduğunu iddia ederek, "Bunlar bazen sınır dışından, bazen de Amerika'dan Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar. Bu sürecin sonunu heyecanla bekliyoruz." diye yazdı.

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