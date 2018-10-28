Mehmet Barlas: Türkiye ile dostluk için ön şart söz konusu değil

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin ev sahipliğindeki Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin buluştuğu İstanbul'daki Suriye Zirvesi'nine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barlas, 'Yeni Türkiye'nin Washington merkezli girişimler dışındaki açılımlara mimarlık ettiğini belirterek, "Bir başka deyişle Türkiye'nin izleyeceği siyaset artık Washington'da değil, Ankara'da belirleniyor" dedi.

"Tablonun özünde bu değişim var"

Mehmet Barlas, Türkiye'nin dostça ilişkiler kurduğu ülkelerin liderleri için, ön şartları bulunmadığını ifade ederek, Türkiye ile ilişki kuran ülkelerin de, bu dostlukları sürdürmek için Türkiye'ye ön şartlar süremeyeceğini savundu. Barlas, "Macron'un veya Merkel'in Türkiye'ye bakış açıları, Türkiye'nin dünyaya bakış açılarından çok farklı olabilir. Ama bu farklılıklar diyaloga engel değildir. Yeni Türkiye'nin eskisinden bu çok farklı çizgisini Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlılıkla sürdürüyor. Bir başka deyişle Türkiye'nin izleyeceği siyaset artık Washington'da değil, Ankara'da belirleniyor. Cumhuriyet'in 95'inci yılı kutlanırken, vurgulanması gereken çok önemli bir tablonun özünde bu değişim vardır" vurgusu yaptı.

Mehmet Barlas'ın "Türkiye ile dostluk için ön şartlar söz konusu değildir"başlığıyla (28 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz