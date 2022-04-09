Mehmet Barlas: Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'yle dünyanın karşı karşıya olduğu krizi yönetecek hızlı karar alma mekanizmalarına sahip

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Rusya'nın işgali uzadıkça Ukrayna'nın eridiğini belirterek, "Dün İstanbul'da İngiliz, İtalyan ve Türk dışişleri bakanları toplanarak son durumu ele aldılar. Türkiye bu konuda, özellikle ateşkes konusunda elinden geleni yapıyor ama çatışmalar devam ediyor. Avrupa'nın yaptırımlar nedeniyle içine düştüğü ekonomik kriz ise bundan sonra ayrı bir başlık olarak gündemimizde yer alacak" diye yazdı.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle dünyanın karşı karşıya kaldığı krizi yönetecek hızlı karar alma mekanizmalarına sahip olduğunu savunan Barlas, "Günümüzde her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de birinci hedefi, tedarik zincirlerini koruyarak fiyat artışlarını önlemek.

Pandemi senaryosunun hemen ardından gelen savaş ve Putin'e verilen cezalar, tüm dünyayı enflasyon ateşinin içine attı. Karamsarlık tüm dünyaya hâkim" ifadelerini kullandı.

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