Mehmet Barlas: Tayyip Erdoğan, ABD başkanı olsaydı bugün herhalde dünya bambaşka bir yer olurdu

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faizi bütün boyutlarıyla ele aldığını belirterek, "Sonunda Türk Lirası'nı da döviz kurlarına endeksli bir model haline getirdi.

Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan olsaydı bugün herhalde dünya bambaşka bir yer olurdu. Bir kere Afrika'nın yoksul ülkeleri Amerikan Doları'na boğulurdu. Birleşmiş Milletler'deki adaletsiz Güvenlik Konseyi modeli sokağa atılırdı.

Çünkü dünyanın ihtiyacı olan şey gerçek barıştır, paradır, refahtır ve insanca davranışlardır. Biz bunu Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu günden beri görüyoruz. Cumhurbaşkanı olup da tüm yetkileri üzerine alınca daha fazla gördük" diye yazdı.

Okurlarını Türk Lirası mevduat hesabı açmaya çağıran Barlas, "Bunu şimdiye kadar niye düşünmedik bilemiyorum. Ama 28 Şubat gibi, 17/25 Aralık gibi, 15 Temmuz gibi, Gezi kalkışması gibi eylemler varken Türkiye ne yapacağını tam bilemiyordu. Çünkü işler çığırından çıkmıştı.

Bir de o dönemin kadrolarının ne kadar çapsız ve nankör olduklarını şimdi Abdullah Gül'den, Ahmet Davutoğlu'ndan, Ali Babacan'dan görüyoruz.

Bu isimlerin bugünkü davranışlarına bakınca, geçmişte Tayyip Erdoğan'ın ne tür belalarla uğraştığını ve bazen nasıl çaresiz kaldığını kolayca fark ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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