Mehmet Barlas’tan muhalefete Boğaziçi eleştirisi: Eğer yarının iktidarı bugünün muhalefetinden çıkacaksa, sorumluluk süreklidir

Sabah baş yazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasıyla başlayan protestoları değerlendirdi.

Ana muhalefet partisi CHP’nin ve Genel Başkan Kemal kılıçdaroğlu’nun söz konusu protestolara ilişkin yorumlarına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, “Çünkü bu ülkede demokratik sorumluluk sadece Cumhur İttifakı'nın meselesi değildir. Eğer yarının iktidarı bugünün muhalefetinden çıkacaksa, sorumluluk süreklidir” görüşünü ifade etti.

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