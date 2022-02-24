Mehmet Barlas: NATO'yu şimdi Doğu Avrupa'da Rusya'ya karşı kışkırtıcı bir unsur gibi kullanmak çok yanlış, zaten bir işe de yaramıyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin tutumunu açıkladığını ve Ukrayna'yı desteklediğini belirterek, "Hemen ertesi gün Rus Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin Ukrayna'yı tutması Türk-Rus ilişkilerine zarar vermez" dedi.

Altı çizilmesi gereken bazı noktalar var.

Mesela, madem müttefiklerimiz Amerika ve İngiltere böyle bir toprağın başka bir devletin toprağı olmasına razı değiller, neden Kıbrıslı Rumların bağımsızlık kararını kabul ettiler ve onları Avrupa Birliği'ne aldılar?" diye yazdı.

NATO'nun Sovyetler Birliği'ne karşı Varşova Paktı'nı yıkmak için kurulduğuna işaret eden Barlas, "Şimdi ne Sovyetler Birliği var ne de Varşova Paktı.

Sonuç olarak, NATO'yu şimdi Doğu Avrupa'da Rusya'ya karşı kışkırtıcı bir unsur gibi kullanmak çok yanlış. Zaten bir işe de yaramıyor.

Sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan bu NATO karmaşası ertesinde Putin'le yeniden diyaloğa girer" ifadelerini kullandı.

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