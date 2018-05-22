Mehmet Barlas: Keşke Muharrem İnce, AK Parti'den milletvekili adayı olsaymış, insanın yüreği yanıyor!

Sabah yazarı Mehmet Barlas, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen genel milletvekili seçimleri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından son şekli verilen aday listesini değerlendirdi. Barlas, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın olan isimlere listelerde yer verilmediği yolundaki iddiayla ilgili olarak "Kılıçdaroğlu'nun İnce'den kurtulma planının ayrıntıları ortaya çıktıkça, insanın yüreği yanıyor" dedi.

Barlas, "Keşke Muharrem İnce, AK Parti'den milletvekili adayı olsaymış" başlıklı yazısının devamında, şu ifadeye yer verdi:

"Muharrem İnce 24 Haziran'a kadar bir otobüsün üzerinden çeşitli illerde konuşmalar yaparken, aklı tasfiye edilen arkadaşlarında ve kendisini ustaca bir hamleyle CHP'den uzaklaştıran Kılıçdaroğlu'nda olacaktır. Keşke onu son dakikada AK Parti kucaklasaydı. Otobüs üzerindeki nafile çabalarının yükünden onu kurtarsalardı. Ve keşke Muharrem İnce doğma büyüme CHP'li olmasaydı. Abdüllatif Şener veya Abdullah Gül gibi AK Parti'den gelmiş olsaydı.. O zaman Kılıçdaroğlu onun kılına bile dokunamazdı."