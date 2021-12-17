Mehmet Barlas: Kazara iktidar değişirse, Erdoğan çapındaki bir devlet adamının kenara çekilmesinin bedeli ne olur?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, asgari ücrete son 50 yılın en büyük artışının yapıldığını ve dar gelirli vatandaşların nefes alma imkânı kavuşacağını belirterek, "Siyasetin, ekonomik istikrarı korumak ve toplumun refahını artırmak gibi işlevleri de var. Asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun refahı için 25 yıldır canla başla çalışıyor. Biz de buna şahidiz. Bu sadece iktidarın değil muhalefetin de sorumlulukları arasında" diye yazdı.

Erdoğan ve kadrosunun ekonomi konusundaki çizgisinin bilindiği ancak, muhalefetin ekonomi konusundaki düşüncelerini bilinmediğini iddia eden Barlas, "Yani kazara iktidar değişirse, Cumhurbaşkanı Erdoğan çapındaki bir devlet adamının kenara çekilmesinin bedeli ne olur?

CHP siyaseti, "Her şey çok iyi olacak" dedikleri İstanbul Belediyesi'nde "hurda otobüslerden, zamlardan, adam kayırmaktan ve sol kadrolaşmadan" başka Türk siyasetine ne getirdi?" ifadelerini kullandı.

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