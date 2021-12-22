Mehmet Barlas: İnsanların biraz utanması varsa son dönemde Tayyip Erdoğan'ın ekonomide sağladığı başarıları alkışlaması gerekir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de hiçbir sorunu çözümsüz bırakmadığını savunarak, "Bundan sonra gelen sistem, dövize endeksli Türk Lirası hesabıdır. Yani artık kimse dolar kuruna bakıp "Bugün iyiyim, bugün kötüyüm" diye söylenmeyecek. Bir Türk olarak Tayyip Erdoğan'a tekrar teşekkür ediyorum" diye yazdı.

28 Şubat 1997 döneminde Hazine'ye Maliye'ye, medyaya ve bütün kaynaklara saldırı yapıldığını iddia eden Barlas, "Şimdi son olayları yaşarken "Ah" dedim, "Şu 28 Şubat'ta da Tayyip Erdoğan olsaydı herhalde bunlar altlarına ederdi".

İnsanların biraz utanması varsa son dönemde Tayyip Erdoğan'ın ekonomide sağladığı başarıları alkışlaması gerekir. Yani bir kez daha anladık ki Türkiye dolarla yaşayacak ülke değildir. Türkiye'nin rejimi serbest pazar ekonomisidir." ifadelerini kullandı.

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