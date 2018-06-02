Mehmet Barlas: FETÖ'cülerün sayısal değeri çok az, 24 Haziran'dan bir şeyler bekleyenler yanılırlar

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, 'FETÖ'cülerin kurumlara sızmak konusunda hünerli ancak sayısal olarak değerlerinin çok az olduğunu söyledi. Barlas, "FETÖ'ye güvenerek 24 Haziran'dan bir şeyler bekleyenler yanılırlar" ifadesini kullandı.

Barlas'ın Sabah gazetesindeki ( 2 Haziran 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Çok fazla söylenilip tartışılan bir iddia FETÖ'nün bazı partilerin içlerine sızdığı ve hatta bazı partileri kurdurduğu şeklinde... Ancak şunu da hiç unutmayalım. FETÖ'cüler kurumlara sızmak konusunda ne kadar hünerli olsalar da, oylar açısından sayısal değerleri çok azdır. Yani FETÖ'ye güvenerek 24 Haziran'dan bir şeyler bekleyenler yanılırlar. Ama parasal destekleri, onlara bağımlı partileri ve siyasetçileri 24 Haziran'a kadar taşıyabilir.