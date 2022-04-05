Mehmet Barlas: Ethem Sancak kendini isteyerek veya istemeden AK Parti kervanını terk eden malum kişiliklerle birlikte konumlandırmış oldu

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinin ardından AKP'den istifa eden Ethem Sancak'ın istifasının büyük bir anlam ifade etmediğini belirterek, "Diplomaside altın çağımızı yaşadığımız bir dönemde yaptığı bu çıkışla Ethem Sancak kendini isteyerek veya istemeden AK Parti kervanını terk eden malum kişiliklerle birlikte konumlandırmış oldu" diye yazdı.

Ethem Sancak'ın maksadını aşan açıklamalar yaptığını savunan Barlas, "Aslında gerçeğin tam tersini söylemiş. Ve sonuçta da kendini dışarıda buldu. Her şeye rağmen zaten "dışarıda" olan diğerleri gibi alt oyma ve kuyu kazma faaliyetlerinde bulunacağını da zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ethem Sancak, "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" demiş; kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti

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