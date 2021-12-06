Mehmet Barlas: Erdoğan dünyada sözü dinlenen liderler arasında, attığı her adım uluslararası alanda yankılar yaratıyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Koronavirüs salgını sonrası, dünyada siyasetin belirsiz olduğunu savunarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünyada sözü dinlenen liderler arasında. Erdoğan'ın attığı her adım uluslararası alanda yankılar yaratıyor. Örneğin Türkiye'nin Libya politikası, Fransa'nın Macron'unu komik duruma düşürdü. Aynı şekilde Yunanistan da acıklı bir konumda. Yunan politikacılar kendi iktidarlarına Türkiye ile fazla uğraşmamaları için uyarılarda bulunuyorlar" diye yazdı.

Salgın sonrasında oluşacak yeni düzenin güçlü liderlerin çevresinde oluşacağını iddia eden Barlas, "Bu açıdan biz şanslıyız. Çünkü şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın en deneyimli lideri. Herkesi tanıyor ve denemediği yol kalmadı.

Bu bakımdan içerideki muhalefetin ölçüyü kaçırıp zaman zaman aşırı gösteriler yapması gülünç oluyor." ifadelerini kullandı.

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