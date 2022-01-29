Mehmet Barlas: Düşük faiz konusunda kararlı bir tavır sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahnelenen bu oyunun farkında olduğunu düşünüyorum

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin şu andaki temel sorunun ekonomi olduğunu söyleyerek, "Devletin yüksek faiz hassasiyetine karşı bankalar çok önceki yüksek faizleri piyasaya sunmakta.

Bakalım bu oyun içinde oyun günleri ne zaman bitecek? Ekonomi yönetimi, faizdeki düşüşün reel ekonomiye yansıması konusunda istikrarlı şekilde takipçi olmalı. Düşük faiz konusunda kararlı bir tavır sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahnelenen bu oyunun farkında olduğunu düşünüyorum. Bakalım bu oyuna ne kadar dayanılacak?" yorumunu yaptı.

Barlas, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki tartışmalarla ilgili de şunları söyledi:

"Türkiye'de siyaseti takip edenler nasıl bir oyunu izlediklerinin acaba farkında mı? Örneğin bir İmamoğlu meselesi var. Bazılarına göre İmamoğlu, İstanbul'a belediye başkanı olmak için değil, ülkeye cumhurbaşkanı olmak için orada.

Cumhuriyet Halk Partililere bakarsanız, bu partinin hiçbir üyesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun feragati olmadan cumhurbaşkanlığını düşünemez.

Bu arada Kılıçdaroğlu'nun neyi hedeflediği hiç bilinmiyor. Kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olarak görmediği de kesin.

Bu durumda 2023 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partililerin evcilik oyunlarına dikkat edip bunlardan sonuç çıkarmaya çalışacağız. Ama bu çok zor."

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