Mehmet Barlas: Döviz kurlarındaki artış, zarar edenlerin feryadına sebep oldu, ama bundan kazananlar da mevcut

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Türk vatandaşlarının bankalarda 300 milyar dolar mevduatı olduğunu belirterek, "Döviz kurlarındaki artış, bundan zarar edenlerin feryadına sebep oldu. Ama bundan kazananlar da mevcut. Bunun gibi yıllardır tasarruflarını, yatırımlarını dolara bağlayıp İsviçre bankalarında değerlendirenler de bulunuyor.

Bunun yanında inşaat fiyatlarına bir bakın bakalım, Türkler yakın tarihte acaba milyon dolarlarla ölçülen emlak satışları yaptılar mı?

Yazın Bodrum gibi, Marmaris gibi tatil mekânlarındaki emlak fiyatları, kira rakamları kafanızı hiç karıştırmadı mı?" diye yazdı.

Yıllardır kırılamayan ihracat rekorlarının kırıldığını, savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 80'e çıktığını savunan Barlas, yazısını "Yani sonunda bu dolar da hizaya gelecektir. Zaten defalarca gelmedi mi?" ifadeleriyle noktaladı.

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