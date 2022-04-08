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Mehmet Barlas: Dileriz Suudiler gerçek katili sahiden cezalandırırlar

Cemal Kaşıkçı davası Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine Suudi Arabistan’a devredilmişti

08 Nisan 2022 08:39

Sabah yazarı Mehmet Barlas, Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine Suudi Arabistan’a devredilen Cemal Kaşıkçı davası için “Dileriz Suudiler gerçek katili sahiden cezalandırırlar” temennisinde bulundu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin dava, Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine Suudi Arabistan’a devredilmişti.

Barlas bugünkü köşesinde konuya ilişkin olarak şu görüşlerini dile getirdi:

“Bu arada gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti, toptan Suudi Arabistan'a devredildi. Yani bu durum, dosyanın Türkiye'de kapanması anlamına geliyor. Ve bu tarihte ilk örnek. Dileriz Suudiler gerçek katili sahiden cezalandırarak kendilerini aklamayı becerebilirler.”

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Mehmet BarlasAdalet Bakanlığıcemal kaşıkçı
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