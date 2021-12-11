Mehmet Barlas: Dar gelirli vatandaşın enflasyon karşısında ezilmemesine gayret eden hükümetin, toplumu ikna edecek yeni bir dil geliştirmesi gerektiği de ortada

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, hükümetin dar gelirli vatandaşları enflasyon karşısında ezdirmemeye gayret ettiğini savunduğu yazısında, "Türkiye'de siyasetin ana sorunu budur. Fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu düşürmek, bütün iktidarların temel görevi.

Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gerçeği bildiği için varıyla yoğuyla ekonomiye yükleniyor. Ama ne var ki bazı giderleri kısmak mümkün değil. Örneğin, terörle mücadele başlı başına büyük bir harcama kalemi. Bunun gibi Amerika'nın dışarıdan ve içeriden Türkiye'yi hedef alan komplolarına döviz kurları da ekleniyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomide bugün atılan adımların meyvelerinin 2022'de toplanacağını iddia eden Barlas "Elbette çok önemli adımlar atılıyor. Tek sorun, ekonomi üzerindeki olumsuz algıları doğru yönetebilmek. Bunun tüm yükü ise Cumhurbaşkanı'nın omuzlarınd" ifadelerini kullandı.

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