Mehmet Barlas: Cumhur İttifakı MHP'nin af teklifine endeksli değil

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas MHP- AKP ittifakının nasıl doğdunu hatırlatarak gelinen son noktayı değerlendirdi. yazar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları için, "Cumhur İttifakı'nın MHP'nin af teklifine endeksli olmadığını sanırım MHP'lilere de hatırlatacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Barlas, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Yenikapı'daki kararlı tutumunu sürdürdüğünü, Türk demokratik siyasetine 'Cumhur İttifakı' denilen olgunun bu süreç sonrası girdiğini aktararak, MHP tarafından Meclis'e taşınan af teklifi sonrası başlayan AKP-MHP gerilimini yorumladı.

"Af teklifi sonrası"

MHP'den gelen af teklifiyle ittifakın sonunun geleceğini düşünenler olduğunu kaydeden Barlas, "Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın sonra da Bahçeli'nin bu konuşmaya cevaben söylediği sözlerin, ittifakın bittiği anlamına geldiğini yorumladılar" dedi. Öte yandan, dün konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamaları hatırlatan Barlas , açıklamalar için, "Cumhur İttifakı'nın MHP'nin af teklifine endeksli olmadığını sanırım MHP'lilere de hatırlatacaktır" diye yazdı.

Mehmet Barlas'ın "Cumhur İttifakı MHP’nin af teklifine endeksli değildir ki" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz