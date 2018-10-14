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Mehmet Barlas: Brunson'ı hukuk değil reel politik Amerika'ya gönderdi

“Keşke ilk sefer cezaevinden çıkartılıp ev hapsine alınan Brunson, o gün ülkesine gönderilseymiş”

14 Ekim 2018 20:32

Sabah yazarı Mehmet Barlas, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın yaklaşık 2 yıl cezaevi ve sonrasında da ev hapsinde kalmasının ardından serbest bırakılmasında etkili olanan ‘hukuk değil reel politik olduğunu’ söyledi.

“Keşke ilk sefer cezaevinden çıkartılıp ev hapsine alınan Brunson, o gün ülkesine gönderilseymiş” diyen Barlas, bu sayede ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence başta olmak üzere olmak üzere ‘kendini bilmez Amerikalıların Türkiye'ye kabadayılık satmalarına gerek kalmayacağı’ yorumunda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi de "Acaba Brunson karşılığında biz ne aldık" benzeri soruların rüzgarında savrulmazdık…”

*Mehmet Barlas’ın Sabah gazetesinin bugünkü (14 Ekim) nüshasında yayımlanan köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

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