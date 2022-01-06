Mehmet Barlas: Biz bir tarihin yeniden inşa edildiği 15 Temmuz'u hafızamızda hep diri tutuyoruz

Sabah yazarı Mehmet Barlas, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanmanın 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişimiyle ilgili kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Biz bir tarihin yeniden inşa edildiği 15 Temmuz'u hafızamızda hep diri tutuyoruz” dedi.

Türkiye’de unutulmayacak tarihi günler olduğunu söyleyerek 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat tarihlerine dikkati çeken Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde muhalefeti hedef aldığı konuşmasında değindiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine işaret etti.

"Türkiye'ye uzun vadede anlam ifade edecek bir gün olan ‘15 Temmuz’u unutmayalım” diyen Barlas, şöyle devam etti

“15 Temmuz, halkın elbirliğiyle darbecilerle mücadele etmesidir.Yani darbeler döneminin sonudur. Bunun gibi siyasi tarihimize damga vuracak bir ittifakın, yani Cumhur İttifakı'nın kuruluşudur. Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşürken biliyoruz ki önümüzdeki yıllara dönük her konu bu iki lider arasında ortak çizgi olarak belirleniyor. 2023 seçimleri veya Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamı gibi. Eğer tarihe meraklıysanız ille de kitapları karıştırıp hafızanızı aşırı yüklemeye değmiyor. Bakın işte biz bir tarihin yeniden inşa edildiği 15 Temmuz'u hafızamızda hep diri tutuyoruz. Bu hep böyle olacak.”

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