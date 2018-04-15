T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehmet Barlas: Anladık, Esad'ı istemiyoruz...

"Fransa Libya'yı bombalarken, Güvenlik Konseyi'ne bilgi mi vermişti?"

15 Nisan 2018 14:24

Sabah yazarı Mehmet Barlas, ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan koalisyon güçlerinin Suriye'ye yönelik düzenlediği hava harekâtını değerlendirdi. "Anladık. Esad'ı istemiyoruz. Peki Trump gibilerin akılları estiğinde Suriye'yi bombalamalarını mı istiyoruz?" diyen Barlas, sözlerine "Dünkü ve daha önceki saldırının Esad'a verdiği mesaj ise 'Suriyeli çocukları kimyasal silahlarla öldürme ama normal silahlar kullanabilirsin' şeklinde değil midir?" diye devam etti.

Barlas, "Suriye sorunsalının çözümü sadece Esad'ın gitmesine mi bağlıdır?" başlıklı yazısında şu ifadeye de yer verdi: 

"Amerika ve İngiltere Irak'ı 'Saddam'ın elinde kitle imha silahları var' gerekçesiyle işgal etmişler ve sonra böyle bir şey olmadığı açığa çıkmamış mıydı? Ya da Fransa Libya'yı bombalarken, Güvenlik Konseyi'ne bilgi mi vermişti? Veya en doğrusu Başbakan Binali Yıldırım'ın dediği gibi; kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. 7 yıldır insanlar ölüyor, bugüne kadar neredeydiniz?"

ETİKETLER

Sabah GazetesiMehmet BarlasSuriyeABDİngiltereFransa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24