Mehmet Barlas: Anladık, Esad'ı istemiyoruz...

Sabah yazarı Mehmet Barlas, ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan koalisyon güçlerinin Suriye'ye yönelik düzenlediği hava harekâtını değerlendirdi. "Anladık. Esad'ı istemiyoruz. Peki Trump gibilerin akılları estiğinde Suriye'yi bombalamalarını mı istiyoruz?" diyen Barlas, sözlerine "Dünkü ve daha önceki saldırının Esad'a verdiği mesaj ise 'Suriyeli çocukları kimyasal silahlarla öldürme ama normal silahlar kullanabilirsin' şeklinde değil midir?" diye devam etti.

Barlas, "Suriye sorunsalının çözümü sadece Esad'ın gitmesine mi bağlıdır?" başlıklı yazısında şu ifadeye de yer verdi:

"Amerika ve İngiltere Irak'ı 'Saddam'ın elinde kitle imha silahları var' gerekçesiyle işgal etmişler ve sonra böyle bir şey olmadığı açığa çıkmamış mıydı? Ya da Fransa Libya'yı bombalarken, Güvenlik Konseyi'ne bilgi mi vermişti? Veya en doğrusu Başbakan Binali Yıldırım'ın dediği gibi; kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. 7 yıldır insanlar ölüyor, bugüne kadar neredeydiniz?"