Mehmet Barlas: 2023 seçimlerine kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyguladığı ekonomik tedbirler olumlu etkisini gösterecektir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaları değerlendirdiği yazısında, "19 senelik AK Parti iktidarı ve Erdoğan yönetimi, artık birtakım şeylerin öğrenilmesine sebep olmalıdır. Belli ki Erdoğan kafasına koyduğunu ve seslendirdiğini yapan bir siyasetçidir. Yani ekonomiye ilgi duyanlar, Türkiye'de kazanmak istiyorlarsa Erdoğan'ın şekillendirdiği ekonomik modeli anlamaya çalışmalıdırlar" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin 4 bin TL olması gerektiğini belirten Barlas, "Çünkü teorik olarak ne söylerseniz söyleyin, sonunda eğer insanlar kazandıklarıyla yaşayamıyorlarsa her şey laftan ibarettir.



Yaşadığımız gerçekler de ortada. İhracatımız artıyor, üretimimiz artıyor, büyümemiz artıyor. Bu demek ki ekonominin yarını sağlamdır. Ama döviz kuru ve enflasyon hâlâ kalıcı bir ortamın parçaları olarak hayatımızda yer almalıdır.

2023 seçimlerine kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyguladığı ekonomik tedbirler olumlu etkisini gösterecektir. Bundan şüphe etmeyelim" diye yazdı.

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