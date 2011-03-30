-MEHMET BARANSU'NUN İFADESİ ALINMADI İSTANBUL (A.A) - 30.03.2011 - Gazeteci Mehmet Baransu hakkında ''Balyoz Planı'' iddialarına dair belgeleri temin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturmada ifade vermek isteyen Baransu'nun avukatı olmadığı için ifadesi alınmadı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen gazeteci Mehmet Baransu, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali ile görüştü. Adliyeden ayrıldığı sırada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Baransu, savcılığa teslim ettiği ''Balyoz Planı'' iddiasına dair belgelere ilişkin hakkında soruşturma başlatıldığını, ifade vermek için adliyeye geldiğini ancak avukatı yanında olmadığı için ifadesinin alınmadığını söyledi. Cuma günü avukatıyla adliyeye tekrar geleceğini ve ifade vereceğini kaydeden Baransu, ''Birtakım belgeleri alıp getirip adalete teslim etmek suç mudur?'' dedi. Mehmet Baransu hakkında 2010 yılında, ''devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları hakkında, niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgi ya da belgeleri temin etmek'' suçundan soruşturma başlatıldığı, ancak Baransu'nun geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrıldığı öğrenildi.