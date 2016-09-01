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Mehmet Baransu'nun çocukları soyadlarını değiştirmek için mahkemeye başvurdu

Avukat Murat Sultansu, davanın birkaç ay içinde sonuçlanabileceğini sözlerine ekledi

01 Eylül 2016 19:34

Balyoz davasındaki kumpas soruşturmasında tutuklanan ve FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddia edilen gazeteci Mehmet Baransu'nun 11 ve 5 yaşındaki çocukları, annelerinin soyadını almak için Çağlayan Adliyesi'ndeki Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra müvekkillerinin yaşadıkları çevre tarafından 'darbecinin çocukları' şeklinde taciz edildiğini ileri süren avukat Murat Sultansu, dava sonucunun kısa sürede neticeye kavuşacağını kaydetti.

11 ve 5 yaşlarında olan Baransu'nun iki çocuğunun avukatlığını üstlenen Murat Sultansu, müvekkillerinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşadıkları çevrelerce linç edildiğini iddia etti.

Sultansu, çocukların velayetleri kendisinde olan anneleri Esra Konur'un oluruyla soyadı değişikliği talebiyle mahkemeye başvurduklarını söyledi.

Baransu'nun çocuklarının oturdukları semtte bulunan bir bakkal dükkanına gittiklerinde arkalarından "Darbeci Baransu'nun çocukları, FETÖ'cünün çocukları" gibi sözlerle taciz edildiklerini öne süren Sultansu, bu durumun küçük yaştaki müvekkillerinin psikolojisini bozduğunu savundu.

Çocukların bu gelişme üzerine yasal temsilcileri olan anneleri Esra Konur ile birlikte mahkemeye başvurarak 'Baransu' soyadlarının 'Konur' olarak değiştirilmesini talep ettiğini ifade eden Murat Sultansu, davanın birkaç ay içinde sonuçlanabileceğini sözlerine ekledi.

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