Mehmet Baransu ile Adnan Aybaba'dan 'bavul' kavgası

TV EM'de futbol yorumculuğuna başlayan Taraf gazetesi Mehmet Baransu, programın diğer yorumcusu Adnan Aybaba ile canlı yayında kavga etti. Adnan Aybaba’nın “Balyoz Darbe Planı davasında savcılığa bavulla belge teslim ettiğini” söyleyen Baransu’ya içinde CD ve belge olan çanta göstermesiyle başlayan tartışmanın başlamasının ardından programda iki defa reklam arasına gidilmesine rağmen tansiyon düşmedi. Baransu, Aybaba’ya dansöz kıyafeti giydireceğini söylerken, Aybaba da Baransu’ya subay kıyafeti giydireceğini belirtti.

TV EM’de yayınlanan Serbest Vuruş programı, Mehmet Baransu ile Adnan Aybaba’nın kavgasına sahne oldu.

Serbest Vuruş programında futbol yorumculuğuna başlayan gazeteci Mehmet Baransu, programdaki diğer yorumculardan Adnan Aybaba ile kavga etti.

Adnan Aybaba, programa getirdiği bir çantayı kameralara göstererek çantanın içinde Mehmet Baransu'yu zor durumda bırakacak ses kayıtları belgelerin olduğunu iddia etti.

Aybaba'nın çantasındakileri açıklamasını isteyen Baransu "açıklamazsan namertsin, şerefsizsin" dedi. Aybaba çantada ne olduğunu açıklamazken, Baransu "ayaklarıma kapanacaksın, sana dansöz kıyafeti giydireceğim" dedi. Adnan Aybaba’ya "erkek misin sen?" diye soran Baransu "erkeksen açıklarsın o belgeleri" dedi.

Adnan Aybaba ise Baransu'un "sana dansöz kıyafeti giydireceğim" sözlerine "ben de sana subay kıyafeti giydireceğim" sözleriyle yanıt verdi. Moderatörün ısrarına karşın tansiyonun düşmediği programda iki defa reklam arasına gidilmek zorunda kalındı. Ancak reklam arasında daha da yükselen tansiyon stüdyoda fiili bir durum yaşanmasına neden oldu. Baransu'nun Aybaba'nın üstüne yürüdüğü o anlar fotoğraf karesine yansıdı.