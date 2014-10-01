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Mehmet Baransu için yakalama kararı çıkartıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ifade vermeye gelmeyen gazeteci Mehmet Baransu hakkında yakalama kararı çıkartıldı

01 Ekim 2014 20:51

Gazeteci Mehmet Baransu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, ifade vermeye gelmeyince hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu katıldı.

Emine Erdoğan'ın 27 Aralık 2013'te bir vakfın açılışına katılması üzerine, Baransu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Erdoğan ve açılışa katılanlar hakkında yalan ve iftira ile hakaret suçu işlediği öne sürülerek hakkında dava açılmıştı.

İfade vermeye gelmemesi üzerine mahkeme, Baransu hakkında yakalama kararı çıkartılmasına, savunması alındıktan sonra serbest bırakılmasına karar verdi.

 

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