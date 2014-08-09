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Mehmet Baransu: Gözaltına alındım, darp edildim!

Twitter'dan gözaltına alındığını duyuran Taraf yazarı Mehmet Baransu: 4 polis darp etti beni Çağlayan önünde. Kolum, belime darp. Dayak. Yuhh diyorum

09 Ağustos 2014 05:16

Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu, casusluktan bırakılan ancak haklarında yakalama emri çıkarılan 17 polise destek için dün gece gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gözaltına alındı.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre Baransu, adliyedeki polisleri görünce bir anda kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası yakalanan Baransu, "terörle mücadele edenleri hedef göstermek", "basın yoluyla hakaret" ve "hakaret" olmak üzere 3 ayrı suçtan gözaltına alındı. 

Adliye’nin nezarethanesine konulan Baransu, bugün savcıya ifade verecek. Baransu gözaltına alındığını Twitter’dan duyurdu: 
“Gözaltına alındım. Darp edildim polisce. Çağlayandayım. Kumpas. Gözdağı. Usulsüz gözaltı, 4 polis darp etti beni çağlayan önünde. Kolum, belime darp. Dayak. Yuhh diyorum. 4 polis sürükleyerek, kolundan çekiştirerek beni karakolun içine darp ederek soktular.”

Darp edildiğini ileri süren Baransu'nun Baransu, ilgili tweetten sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kolumu çizdiler, yumruk"

"Kumpas. Gözdağı. Usulsüz gözaltı, 4 polis darp etti beni çağlayan önünde. Kolum, belime darp. Dayak. Yuhh diyorum"

"Gbt'me bakmadan gözaltı kararını biliyor polis."

"4 polis sürükleyerek, kolundan çekiştirerek beni karakolun içine darp ederek soktular."

"Başsavcıyla ilgili dün twit attım bugün intikam alıyor Salihoğlu."

'Tedbir alınmıştı' 

Sabah gazetesinin istihbarat muhabiri Nazif Karaman, "Mehmet Baransu hakkında Çağlayan Adliyesi’ne gelmesi halinde gözaltına alınması için tedbir alındığını" söyledi. Karaman, Twitter hesabından şu bilgileri paylaştı:

"Mehmet Baransu hakkında yakalama kararı vardı. Adliye çevresinde gelirse gözaltına alınması için tedbir alınmıştı. Geldi ve alındı."

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