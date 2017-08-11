Mehmet Baransu gözaltına alındığı güne kadar Bylock'u aktif kullanmış

Şikede kumpas davasında Bylock kullanan sanıklarla ilgili rapor okundu. Buna göre, Mehmet Baransu'nun sanıklardan Nazmi Ardıç ile aynı tarihte telefonuna ByLock yüklediği ve gözaltına alındığı 1 Mart 2015 tarihine kadar ByLock'u aktif olarak kullandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, eski futbolcular Ümit Karan ve İbrahim Akın'ın da aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında, "Futbolda şike soruşturması" adı altında "Kumpas" kurdukları iddiasıyla aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, duruşmada 12 sanık hakkında ByLock kullanımı ile ilgili olarak dosyaya konulan raporu okudu. Rapora rapora göre Mehmet Baransu, Nazmi Ardıç ile aynı tarihte telefonuna ByLock yüklemiş. 11 Ağustos 2014 tarihinde telefonuna ByLock yükleyen Baransu, gözaltına alındığı 1 Mart 2015 tarihine kadar ByLock'u aktif olarak kullanmış.

16'sı tutuklu 23 sanık katıldı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısında bulunan salonunda yapılan davanın 14. duruşmasına 16'sı tutuklu 7'si tutuksuz 23 sanık ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, tutuksuz sanıklardan Furkan Durmaz'ın 5 Temmuz tarihinde Erzincan'da verdiği ifadede etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi.

Başkan Öztürk, Durmaz'ın ifadesini özetledi. İfadesinde 2016 yılında 667 Sayılı KHK ile meslekten ihraç edildiğini belirten Furkan Durmaz, 2008 yılında polis okulunu bitirdikten sonra İstanbul Arnavutköy Polis Merkezi'nde göreve başladığını, bu süreçte Kağıthane'de bir evde kaldığını belirterek, "Çeliktepe'de bir evde kalmaya başladım. 5 polis kalıyorduk. Daha sonra bu evin cemaat evi olduğunu anladım. Beni bu eve yerleştiren şahsın cemaatçilere ev ayarlamaya çalışan şahıs olduğunu öğrendim. Bu evde Perşembe günleri düzenli olarak toplantılar yapılıyor, Fetullah Gülen'in sohbet ve vaaz kasetleri dinleniyordu" dedi.

2009 yılında Organize Şube'ye tayininin çıktığını kaydeden Furkan Durmaz, "Burada çalışmaya başladıktan sonra aynı şubede çalışan Ahmet Karakaya benimle ilgilenmeye başladı. Kuran okuyup okumadığımı, namaz kılıp kılmadığımı sordu. Bunları öğretmek amacıyla beni evlere davet etmeye başladı. Bir süre gittikten sonra bu şahısların cemaatçi olduklarını anladım. Fetullah Gülen'in sohbet ve vaizlerini izletiyorlardı. Ahmet Karakaya örgüte eleman kazandırıyordu. Bank Asya'ya el konulacağı gündeme geldiği sırada arabasını satarak parasını bu bankaya yatırdı. Ahmet Karakaya benim de arabamı satarak parasını Bank Asya'ya yatırmam için telkinde bulundu" dedi.

Tek tek isim verdi

Furkan Durmaz, Organize Şube'de polis memuru olarak çalışan Talip Yıldırım'ın örgüt adına yaptığı ev toplantılarında talimat verdiğini belirterek, "Mehmet Aslan, örgüt içerisinde sorumluluk düzeyinde faaliyet gösteriyordu. Soyadını bilmediğim Atilla isimli polis, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. Bu şahsın bilgisi dışında organizeye personel alınmıyordu. Ethem Taşpınar Organize Şube'de çalışıyordu, benimle birlikte sohbetlere katılıyordu. 2014 yılında Van'a tayinim çıktığında S. O. isimli bir polis ile aynı evde kalmaya başladım. ByLock programından bahsetti. Sohbet programı olduğunu söyledi. Google Play'den yükledim, S. O.'yu ekledim, bir süre kullandım. Telefonum yavaşlayınca 6-7 gün sonra kaldırdım. Benim dini duygularımdan yararlanarak, beni kandırarak içlerine aldılar. Kur'an öğrenmek amacıyla toplantılara katıldım. Mağdur olduğumu düşünüyorum. Bu örgüt içerisinde faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik çalışmalara katıldım. Şubede, A.K., T. T., T.Y., H.A., O. D., A. G., M.A., E. E., E.T., A. Ö., S.O., M.S., Y. Ö., S. K., S.D., H. H. S. isimli polisleri fotoğraflarda teşhis etmiştim" dedi.

Nazmi ardıç günde 159 kez Bylock'a erişim sağlamış

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, duruşmada 12 sanık hakkında ByLock kullanımı ile ilgili olarak dosyaya konulan raporu okudu. Rapora göre ByLock'a en yoğun erişimi, eski Mali Şube Müdürü olan sanıklardan Nazmi Ardıç yapmış. Nazmi Ardıç'ın üç telefon hattında ByLock tespit edilmiş. Ardıç, Bylock'a, 11 Ağustos 2014 tarihinden 11 Ağustos 2015 tarihine kadar toplam 58 bin 213 kez erişim sağlamış. Ardıç, ortalama olarak günde 159 kez ByLock'a giriş yapmış.

Mehmet Baransu gözaltına alındığı güne kadar Bylock kullanmış

Gelen rapora göre Mehmet Baransu, Nazmi Ardıç ile aynı tarihte telefonuna ByLock yüklemiş. 11 Ağustos 2014 tarihinde telefonuna ByLock yükleyen Baransu, gözaltına alındığı 1 Mart 2015 tarihine kadar ByLock'u aktif olarak kullanmış. Baransu, bu süre içinde ByLock'a toplam 1.565 kez giriş yapmış.

Sanıklardan Mehmet Aslan, Nazmi Ardıç'ın ardından ByLock'u en yoğun kullanan isimlerden. Duruşmada okunan rapora göre sanık Mehmet Aslan, 5 Eylül 2014 tarihinden 9 Kasım 2015 tarihine kadar iki ayrı hattı üzerinden ByLock'a toplam 49.704 defa erişim sağladı.

Başkan Öztürk duruşmada hangi sanığın ilk olarak ne zaman Bylock'a giriş yaptığını, ne zamana kadar kullandığını, en son hangi tarihte erişim sağladığını, ByLock'u kullandığı tarihler arasında bu programa kaç defa erişim sağladığını tek tek okudu.

Nazmi Ardıç: Üç ayrı hattında ByLock çıktı. 11 Ağustos 2014 tarihinden 11 Ağustos 2015 tarihine kadar ByLock'a toplam 58 bin 213 kez erişim sağladı.

Mehmet Baransu: 11 Ağustos 2014 tarihinden gözaltına alındığı 1 Mart 2015 tarihine kadar ByLock'a erişim sağladı. Baransu bu süre içinde 1.565 kez ByLock'a giriş yaptı.

Mehmet Aslan: İki hattında ByLock çıktı. 5 Eylül 2014 tarihinden 9 Kasım 2015 tarihine kadar 49.704 defa ByLock'a erişim sağladı.



İdris Çağatay Yıldırım: 11 ağustos 2014 tarihinden 17 haziran 2015 tarihine kadar toplam 31.172 kez giriş yaptı

Furkan Durmaz: 14 Ağustos 2014 tarihinden 17 Ağustos 2014 tarihine kadar ByLock'a 927 kez giriş yaptı.

Ahmet Davulcu: 11 Ağustos 2014 tarihinden 13 Şubat 2016 tarihine kadar kullandığı ByLock'a toplam 44 bin 741 kez erişim sağladı.

Haşim Gülal: 11 Ağustos 2014 11 Nisan.2015 tarihine kadar kullandığı ByLock'a toplam 51.316 kez erişim sağladı.

Ahmet Kalender: 2 Eylül 2014 tarihinden 1 Mart 2015 tarihine kadar toplam 3.038 kez erişim sağladı.

Necmettin Karapınar: 4 Ağustos 2015 tarihinden 30 Mayıs 2015 tarihine kadar 11.997 kez erişim sağladı.

Ahmet Karakaya: Ağustos 2014 tarihinden 25 Mayıs 2015 tarihine kadar toplam 498 kez erişim sağladı

Mustafa Okumuş: 1 Eylül 2014 tarihinden 25 Nisan 2015 toplam 285 kez erişim sağladı

Ali Çelik: 15 Ağustos 2014 tarihinden 27 Eylül 2015 tarihine kadar toplam 861 kez erişim sağladı.

Duruşma, sanık avukatlarının tahliye talepleri ile devam ediyor.

Neyle suçlanıyorlar?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık Fetullah Gülen. Eski milletvekili İhsan İşbilen, işadamı Muammer İhsan Kalkavan, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 108 sanık, Aziz Yıldırım ve futboldünyasındaki bir çok isme, "Futbolda şike soruşturması" adı altında "Kumpas" kurmakla suçlanıyorlar. Hayata ilişkin görüntü e sesleri ifşa etmek", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "Haberleşme gizliliğini ihlal etmek", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "Resmi belgede sahtecilik", "İftira", "İftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olmak" ve "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından 8 yıldan 85 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.

İddianamede, Aziz Yıldırım, Serdar Adalı, Tayfur Havutçu, Yılmaz Vural, Emmanuel Emenike, Bülent Uygun, Göksel Gümüşdağ, Hikmet Karaman, Deniz Tolga Aytöre, Ümit Karan, Mahmut Özgener, Mustafa Sani Şener, Gökçek Vederson, İbrahim Akın, Mecnun Odyakmaz, Sami Dinç, Sadri Şener, Murat Özaydınlı, İskender Alın, Cemil Turhan, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu gibi futbol dünyasından toplam 75 müşteki ve 91 mağdur yer alıyor.