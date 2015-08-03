Mehmet Baransu: Benim de hatalarım oldu; Balyoz'da insanlara zulmedildi

Ocak 2010'da yayımına başladığı Balyoz Darbe Planı iddialarına ilişkin haber dizisine konu olan dosyalar nedeniyle "Devletin güvenliğini tehlikeye düşürecek belgeleri temin etmekle" tutuklan gazeteci Taraf yazarı Mehmet Baransu, cezaevinde ziyaretine gelen CHP heyetiyle görüştü.

Baransu, özeleştiride bulunarak "Tabii ki benim de hatalarım olmuştur, ben burada özeleştiri de yapıyorum. Balyoz’la ilgili kim tutuklanmışsa hepsini ziyaret edeceğim" dedi.

Balyoz davasındaki hukuksuzlukların şimdi kendisine yapıldığını belirten Baransu, “Balyoz’da haksızlık olduğunu biliyorum. Sadece listede ismi var diye insanlara zulmedildi. Dindar kesimin vicdanı yok. Beni en fazla eleştirmesi gereken sol kesim ama haklarımı onlar savunuyor” dedi.

Bülent Sarıoğlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile görüşen Baransu, “5 aydır tutukluyum, iddianame yok hâlâ. Ben niye tetikçi olayım? Bu algı, benim tarzımdan kaynaklanmış olabilir. Ergenekon ve Balyoz’la ilgili tüm günahları bana yüklüyorlar. İnsanlar bana acımasızca yaklaşıyor. Tabii ki benim de hatalarım olmuştur, ben burada özeleştiri de yapıyorum. Balyoz’la ilgili kim tutuklanmışsa hepsini ziyaret edeceğim. 22 tanesi dışında hepsini, kabul ederlerse tabii. Bir hatam var, cezaevinde iken Nedim’le (Şener) ilgili yazdığım yanlıştı. Ahmet (Şık) ve Nedim için yapılan yürüyüşe katılmadığım için yanlış yaptım. Balyoz’da yapılanlar bana da yapılıyor" ifadelerini kullandı.