Mehmet Ayvalıtaş'ın babası: Onların çocukları da aynı acıları çeksin

Gezi direnişi sırasında 1 Mayıs Mahallesi'nde kalabalığa doğru sürülen bir arabanın çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş ile oğlunun acısına dayanamayarak yaşamını yitiren annesi Fadime Ayvalıtaş, mezarı başında anıldı.

ETHA'da yer alan habere göre, anmada, Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, oğlunun katledilmesi ile büyük bir acı yaşadıklarını, eşi Fadime Ayvalıtaş'ın yaşadığı acıya dayanamayarak hayatını kaybettiğini hatırlattı, "Ailemize çok büyük acılar yaşattılar. Önce oğlumu, sonra eşimi aldılar. Ülkeyi her geçen gün daha da kötü bir noktaya götürüyorlar. Kimse için istemem ama bizim çocuklarımız ne çektiyse onların çocukları da aynı acıları çeksin" ifadelerini kullandı.

Oğlunun ölümünden AKP iktidarının sorumlu olduğunu söyleyen baba Ayvalıtaş, Gezi'nin ardından iktidarın ülkeyi daha da büyük bir karanlığa doğru sürüklediğini belirtti. Baba Ayvalıtaş şöyle konuştu:

"Her gün kadınlar çocuklar öldürülüyor. IŞİD'e silah yollayarak insanların birbirini öldürmesine sebep oluyorlar. Provokasyonlar örgütlüyorlar, daha dün HDP binalarını bombalatıp 'DHKPC yaptı' dediler ama IŞİD olduğu ortaya çıktı."

Anmaya katılanlar sık sık "Gezi şehitleri ölümsüzdür", "Anaların öfkesi katilleri boğacak", "Her yer Taksim her yer direniş" sloganlarını atarken, üzerinde Mehmet Ayvalıtaş'ın fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşındı.

Ayvalıtaş ailesinin, yakınlarının ve destekleyenlerinin katıldığı anmada, Taksim Dayanışması'nı temsilen Mücella Yapıcı, HDP İstanbul Milletvekili Adayı Ali Kenanoğlu ile demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Mehmet Ayvalıtaş'ın mezarı başında yapılan ardından anne Fadime Ayvalıtaş'ın mezarına giden kitle burada da kısa bir anma yaptı.

Anma programının ardından Ataşehir Pir Sultan Abdal Cem Evi'nde Mehmet ve Fadime Ayvalıtaş için yemek verildi.