Mehmet Aurelio Beşiktaş'ta

T24 - Beşiktaş’ta herkes Robinho’nun transferini beklerken, yönetim sürpriz bir atakla Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Aurelio ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı ekibin Bayern Münih’in golcüsü Klose’nin de peşine düştüğü öğrenildi.



Beşiktaş Yönetimi dün sürpriz bir atakla Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Mehmet Aurelio ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı yöneticilerin dün gece geç saatlere kadar Real Betis Kulübü ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç aldığı ve milli oyuncuyu da ikna etmeyi başardığı öğrenildi.



Birkaç gün içinde İstanbul’a gelecek olan Aurelio’nun iki yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bu arada bir süredir Robinho transferiyle yatıp kalkan Beşiktaş Yönetimi, sponsor krizinin devam etmesi nedeniyle, Brezilyalı oyuncunun dosyasını tamamen kapattı. Yönetimin, Manchester City’in, hatırı sayılır bir miktarda indirim yapmasına rağmen, hem camiadaki zengin iş adamlarından, hem de diğer sponsorlardan yeterli desteği görememesi yüzünden yeni isimlerle temasa geçti.



Siyah-beyazlıların, Bayern Münih’in golcüsü Miroslav Klose ile temasa geçtikleri ifade edildi. 32 yaşındaki Alman oyuncuyu renklerine katmak isteyen Beşiktaş Yönetimi’nin, dün Avrupa Ligi maçı için dün Finlandiya’ya gittiği, Klose’den olumlu bir haber çıkması durumunda Almanya’ya geçeceği belirtildi. Yönetimin, bu oyuncunun yanı sıra Werder Bremen’de oynayan Grafite ve Almeida ile de yakından ilgilenecekleri bildirildi.



Beşiktaş’ın, Avrupa Ligi’nde gruplara kalacağını hesaplayan siyah-beyazlı yönetim, bu nedenle golcü transferini bir an önce bitirmek için, Almanya’da adeta karargah kuracak.



