-MEHMET AURELIO ANTRENMANDA İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - Beşiktaş, Ankaragücü ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 4. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ilk yarım saati basına açık olan antrenmana (A) Milli Futbol Takımı'ndan dönen futbolcular da katıldı. Transfer olduktan sonra Beşiktaş ile çalışmalara katılamayan ve milli takım kampına giden Mehmet Aurelio, siyah-beyazlı takımdaki ilk antrenmanına çıktı. Belçika karşısında 90 dakika forma giyen Aurelio ve İsmail Köybaşı, takımdan ayrı çalışırken, Nihat Kahveci, İbrahim Toraman, Cenk Gönen ile Necip Uysal ise takımla birlikte antrenman yaptı. Sakatlığı süren Fatih Tekke salonda kuvvetlendirme çalışmalarını sürdürürken, Rıdvan Şimşek ise takımdan ayrı çalıştı. Milli takımlardan bu akşam dönecek olan Quaresma, Holosko ve Ekrem Dağ'ın yer almadığı antrenman koşularla başladı. Daha sonra minyatür kale maç ve 5'e 2 pas çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.