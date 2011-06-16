-MEHMET ATALAY ADAY DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 16.06.2011 - Futbol Federasyonu'nun 29 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçimli olağan genel kurulu öncesi başkan adaylığı için adı geçen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, aday olmayacağını açıkladı. Atalay, yaptığı açıklamada adının başkan adaylığı için geçtiği sürede, güçlü bir başkanlıkla Türkiye'de futbolla ilgili biriken bütün sorunları çözmek amacıyla çeşitli temaslarının olduğunu ifade etti. Mehmet Ali Aydınlar başkanlığındaki tek adaylı oluşuma da katkı sunmak amacıyla aday olmama kararı aldıklarını kaydeden Atalay şöyle konuştu: ''Bugüne kadar adımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na geçtiği süre içerisinde çeşitli temaslarımız oldu. Kulüplerimizden, delegelerimizden, çok yakın teveccüh aldık. Amacımız güçlü bir başkanlıkla ülkemizdeki futbolla ilgili birikmiş bütün sorunları çözmekti. Reformlar yapmak, yapılanmayı sağlamak, özellikle de adalet üzerindeki endişeleri gidermek için önemli mesajlar verdik. Ancak ilerleyen süreçte çok adaylı bir dönem ve değişken yapılanmalar sebebiyle bunları yerine getirmenin şartlarının oluşmadığını gördük. Bu sebeple de son Mehmet Ali Aydınlar başkanlığındaki tek adaylı oluşuma da katkı sunmak amacıyla aday olmama kararı aldık.'' Mehmet Atalay'ın önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyerek konuyla ilgili detaylı açıklama yapması bekleniyor.