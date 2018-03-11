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Mehmet Aslantuğ: Hülya'yı hırpalamayın

"Hülya'ya biraz acımasızlık ediliyor; biz onunla çalıştık, 30 yıldır tanışırız"

11 Mart 2018 11:40

Mehmet Aslantuğ, kendisine yönelik olarak “Ben erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını büyütsün'cüyüm”, "Kadın özgür olmasın demiyorum, ama erkek egemen olsun” ifadelerini kullanan Hülya Avşar ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. "30 yılı aşkın süredir üreten ve çalışan bir kadının böyle cümle kurması ancak onun psikolojik ihtiyaçları ile alakalıdır" diyen Aslantuğ, "Yani duygusal bir şey söylüyor. Hülya’yı çok da hırpalamamak lazım" ifadesini kullandı. 

'Direniş Karatay' filminin galası öncesi Posta'dan Şirin Sever'e konuşan Aslantuğ, şunları söyledi:

“Hülya’ya biraz acımasızlık ediliyor. Biz onunla çalıştık, 30 yıldır tanışırız. Kimi onaylar, kimi onaylamaz ama bir kıymeti harbiyesi vardır Hülya’nın. Bana sorarsanız, Hülya ailesine de yardım eden arkadaşlarımızdan. O yardımı alan erkekler bile vardır... Hülya’nın söylemek istediği birinin haremine teslim olmak değil. 30 yılı aşkın süredir üreten ve çalışan bir kadının böyle cümle kurması ancak onun psikolojik ihtiyaçları ile alakalıdır. Yani duygusal bir şey söylüyor. Hülya’yı çok da hırpalamamak lazım…" 

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