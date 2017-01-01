Mehmet Aslan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Yatacak yerin yok

7 Haziran 2015 seçiminde MHP’den milletvekili adayı olan Mehmet Aslan, sosyal medya hesabında “Tayyip yatacak yerin yok bu Arap teröristleri doldurdun içimize Türkleri öldürttün” mesajı paylaştı.

Oynadığı diziler ile tanınan Mehmet Aslan 7 Haziran’da MHP İstanbul 2. Bölge 6. Sıra Milletvekili Adayı olarak seçimlere girmişti. Sandıkların açılmasıyla elde edilen sonuçlara göre oyuncu Mehmet Aslan milletvekili olamamıştı.

haber7.com’da yer alan habere göre, Reina'daki terör saldırısı sonrası Mehmet Aslan’ın paylaştığı mesaj şöyle: