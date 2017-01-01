T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehmet Aslan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Yatacak yerin yok

Aslan, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajı daha sonra sildi

01 Ocak 2017 19:52

7 Haziran 2015 seçiminde MHP’den milletvekili adayı olan Mehmet Aslan, sosyal medya hesabında “Tayyip yatacak yerin yok bu Arap teröristleri doldurdun içimize Türkleri öldürttün” mesajı paylaştı.

Oynadığı diziler ile tanınan Mehmet Aslan 7 Haziran’da MHP İstanbul 2. Bölge 6. Sıra Milletvekili Adayı olarak seçimlere girmişti. Sandıkların açılmasıyla elde edilen sonuçlara göre oyuncu Mehmet Aslan milletvekili olamamıştı.

haber7.com’da yer alan habere göre, Reina'daki terör saldırısı sonrası Mehmet Aslan’ın paylaştığı mesaj şöyle:

ETİKETLER

Mehmet AslanErdoğanyatak yerin yok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24